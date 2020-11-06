В Сети появилась петиция с требованием к Навальному извиниться перед врачами

В Сети была создана петиция с требованием к блогеру Алексею Навальному извиниться перед омскими врачами, спасшими ему жизнь в день предполагаемого «отравления», сообщил политолог Армен Гаспарян.

Гаспарян сообщил в Twitter, что «оскорбления, которые направо и налево рассылает Навальный в адрес омских врачей, спасших ему жизнь, не остались незамеченными врачебным сообществом», они «создали петицию, чтобы так привлечь внимание к проблеме бьюти-блогера и его «Альянса врачей».

К посту политолог прикрепил ссылку на петицию.

Напомним, Навальный неоднократно оскорблял спасших его российских врачей. Например, в интервью телеканалу «Дождь» о главном токсикологе Омской области Александре Сабаеве блогер сказал, что тот «позорит имя врача», так как «сделал все», чтобы он «либо умер в этом Омске, либо превратился в какой-то овощ».

До этого Навальный в интервью германскому изданию Der Spiegel негативно высказался и в адрес врачей Больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска, где он проходил лечение, заявив, что главврач больницы Александр Мураховский «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.