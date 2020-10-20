«Альянс врачей» могут признать иностранным агентом

В отношении «Альянса врачей» может быть проведена проверка о признании данной организации иностранным агентом, сообщил «Фонд бабла с коррупцией».

По данным проекта, организация Анастасии Васильевой использует имущество основанного Алексеем Навальным «Фонда борьбы с коррупцией».

Видеообращение Васильевой о якобы принудительной вакцинации врачей от коронавируса было записано в бизнес-центре «Омега Плаза», который расположен в Москве по ул. Ленинская Слобода, д. 19 – у метро «Автозаводская». Там же снимает офисные помещения и ФБК, признанный в октябре 2019 года организацией-иноагентом.

«Согласно российскому законодательству, некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента считается в том числе такая, которая получает любое имущество от российских юрлиц, работающих с привлечением средств от иностранных источников, – напомнили авторы блога.

Ранее «Альянс врачей» уличили в неэффективном расходовании средств. Сообщалось, что подконтрольный личному окулисту Алексея Навального Анастасии Васильевой так называемый профсоюз закупил респираторы по цене в два раза выше оптовой.

В сентябре сообщалось, что «Альянс врачей» Навального нанял юриста, связанного с крупнейшими операторами госзаказа лекарств.