«Альянс врачей» Навального нанял юриста, связанного с крупнейшими операторами госзаказа лекарств

Юридическую работу так называемого профсоюза «Альянса врачей» с 9 сентября ведет Александр Генералов. Об этом он объявил в личных аккаунтах в социальных сетях.

О самом Генералове известно немного, поскольку он ранее вел активной публичной деятельности. В 2010 году окончил Российскую академию правосудия, имел опыт работы в международных и российских фармацевтических компаниях, занимался юридическим сопровождением проектов, связанных с производством лекарственных препаратов. Являлся преподавателем в Академии интервенционной медицины, передает «Фонд бабла с коррупцией».

В 2019 году Александр Генералов, согласно базе «Контур. Фокус», стал генеральным директором Ассоциации специалистов медико-правовой помощи. В число учредителей этой ассоциации вошла Академия интервенционной медицины, где преподавал Генералов.

Кроме того, Генералов в 2017 году был руководителем ликвидационной комиссии ООО «Тнбкьюр». Компания вела научные разработки и основным учредителем была кипрская фирма «Редиллио Холдингс Лимитед».

Кипрская «Редиллио Холдингс Лимитед» в свою очередь связана с двумя крупнейшими операторами государственного заказа лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций: «Генериумом» и «Фармстандартом». «Генериум» основан в 2011 году бизнесменом Виктором Харитониным. В число владельцем также входят кипрские компании, включая Redillio Holdings. У Redillio есть общий бизнес с «Фармстандартом»: совместно владеют ООО «Селлтера Фарм». «Генериум» в 2020 году попал в список системообразующих компаний.

В «Фонде бабла с коррупцией» интересуются, «чьи интересы Генералов собирается защищать в качестве сотрудника «псевдопрофсоюза» –простых медработников или фармацевтического бизнеса?»