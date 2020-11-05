Ургант предложил способ выбрать президента США

Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» предложил способ выбрать президента Соединенных Штатов, если оба кандидата Дональд Трамп и Джо Байден наберут равное количество голосов.

«Если равное количество голосов, к кандидатам в президенты в финале приезжает Дмитрий Нагиев, и они на палках, как в «Больших гонках», должны взбираться в гору», – передает РИА «Новости» его идею.

Ургант добавил, что в этом случае президентом станет тот, кто быстрее доберется до вершины.

Телеведущий также отметил, что за время его пятиминутного монолога лидер президентской гонки успел несколько раз смениться. «Упорная борьба», – добавил он. А также пошутил, что уже сегодня Конституционный суд США вместе с Верховным судом решили внести поправки в Основной закон, которые решают этот вопрос.

Ранее сообщалось, что действующий президент США призвал остановить подсчет голосов.

В США на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента по городам прокатилась волна протестов. К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Действующий американский лидер Дональд Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.