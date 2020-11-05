Лукашенко попросил уехавших в Польшу врачей не возвращаться на родину

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил правительству не принимать обратно врачей, которые уезжают на заработки в Польшу, поскольку в Белоруссии «лишних врачей нет».

Лукашенко на совещании о мерах по противодействию распространению вирусных инфекций отметил, что Польша просит белорусских врачей приехать и помочь населению в борьбе с COVID-19, передает БелТА.

«Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал – назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», – сказал глава государства, добавив, что «это не угроза, а приказ для правительства».

Он также отметил, что «это не угроза, а приказ для правительства». «Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя, в случае если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты», – добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что решение о закрытии для въезда границ Белоруссии не содержит политических причин, а связано с эпидемиологической ситуацией в мире.

Напомним, Совет министров Белоруссии постановил с 1 ноября ограничить пересечение границы иностранными гражданами и лицами без гражданства в связи с пандемией коронавируса.