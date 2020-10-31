Белоруссия ограничила въезд для иностранцев в страну

Совет министров Белоруссии постановил ограничить пересечение границы иностранными гражданами и лицами без гражданства в связи с пандемией коронавируса, сообщил государственный пограничный комитет республики.

«С 1 ноября Белоруссия временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах, пунктах пропуска в речных портах через государственную границу республики в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что ограничения не распространяются на иностранцев, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, глав и членов официальных делегаций, иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Белоруссии, водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки, экипажи судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Кроме того, мера не коснется иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Белоруссии, иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание в республике, имеющих разрешение на работу в стране и граждан, осуществляющих перевозку стволовых клеток или органов для трансплантации.

Что касается российских граждан России, то здесь под ограничения не попадают лица, следующие через Белоруссию транзитом в Россию. Также границы будут открыты для граждан, прилетающих в страну через национальный аэропорт «Минск».

Ранее белорусские власти ограничили въезд из Латвии, Литвы, Польши и с Украины в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

В октябре сотрудники погранслужбы Белоруссии не пустили в страну 595 иностранных граждан «крепкого, спортивного телосложения». Большинство лиц, которым отказали во въезде, были гражданами Украины, Польши и Литвы.