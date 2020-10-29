Белоруссия закрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной

Белоруссия временно ограничила въезд из Латвии, Литвы, Польши и с Украины в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, заявил официальный представитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

Ограничения касаются отдельных категорий физлиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины, под них не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами, передает БелТА со ссылкой на Бычковского.

Также ограничения не распространяются на водителе транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

При этом пункт пропуска в национальном аэропорте Минск функционирует без этих ограничений.

Также Бычковский сообщил, что граждан Белоруссии пропускают через границу.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что граница Белоруссии и Литвы закрыта из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что литовское руководство не получало официальных уведомлений о закрытии границ с Белоруссией.

«По дипломатическим каналам нам никаких предупреждений, никакой информации [об изменении режима пересечения границы] не поступало. По имеющейся неофициальной информации, граница закрыта якобы из-за ситуации с коронавирусом», – цитирует Линкявиючса ТАСС.

Он подверг сомнению сообщение о том, что граница перекрыта из-за коронавируса. «Не думаю, что ситуация с коронавирусом могла быть важнейшей причиной», – сказал литовский министр.

По его словам, границу не могут пересечь не только граждане Литвы, но и граждане Белоруссии. «Грузовые машины, кажется, через границу пропускают», – добавил глава МИД.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал демонстрантов, игнорирующих эпидемиологические ограничения, более ответственно относиться к мерам предосторожности. Вместе с тем Лукашенко сообщил, что Белоруссия выработала алгоритм действий на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. По его словам, губернаторы возглавят работу по контролю за реализацией мер профилактики коронавируса и организацией лечебного процесса. Он также отметил, что власти республики «очень хорошо сработали» в период первой волны коронавирусной инфекции. Также Лукашенко заявлял о финансировании Польшей и Литвой бастующих рабочих.

В конце октября сотрудники погранслужбы Белоруссии не пустили в страну 595 иностранных граждан «крепкого, спортивного телосложения». Большинство лиц, которым отказали во въезде, были гражданами Украины, Польши и Литвы.