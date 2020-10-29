Стало известно о закрытии границы Белоруссии с Литвой

Границу Белоруссии и Литвы закрыли из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на источники в госпогранкомитете страны.

«К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта. Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать», – сказал источник издания Onliner в Гродненской погранслужбе.

Он не уточнил, на какой период закрыта граница.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал людям, заболевшим коронавирусом, не поддаваться психозу. До этого он предлагал лечиться от коронавирусной инфекции медом и предлагал брать в руки косу. Также президент советовал ходить в сухую парилку и мыть руки после бани.

Напомним, Сейм Литвы официально провозгласил укрывшуюся в республике экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую «избранным лидером» страны.