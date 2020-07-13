Лукашенко назвал новый способ «лечения» коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лечиться от коронавирусной инфекции медом.

Глава республики посетил гидрологический памятник природы «Голубая криница», где пообщался с жителями и попробовал местные продукты, в том числе сыры и мед, передает «БелТа».

Лукашенко пообщался с пчеловодами и рассказал, что сам держит пасеку. Президент республики отметил, что криница – это прекрасное место.

«Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся», – заявил он.

Лукашенко ранее неоднократно высказывался по поводу лечения коронавируса и предлагал сомнительные способы профилактики заболевания. Так, он советовал ходить в сухую парилку и мыть руки после бани. Он отметил, что можно выпить 100 граммов водки после водных процедур.

Однако слова президента опроверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он заявил, что алкоголь и табак не являются средствами профилактики новой коронавируной инфекции.