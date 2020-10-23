Лукашенко дал главный совет пациентам с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал людям, заболевшим коронавирусом, не поддаваться психозу.

«Что для меня ценно – я понял, что это за болезнь. Самое главное, если заболеешь, чтобы не было психоза. Я интуитивно это почувствовал, еще когда сам не болел», – цитирует главу республики Sputnik Белоруссия.

«Страшно было, но я понимал, что вся болезнь в голове. Физически мы перенесем раны, травмы и прочее, но когда ты начинаешь поддаваться психозу – все», – сказал президент.

Лукашенко отметил, что пандемия коронавируса заставила человечество забыть о других смертельных болезнях, что было неправильно. При этом он назвал COVID-19 «самой страшной болезнью».

«Люди уже забыли про онкологию и думали про этот вирус. Это неправильно – я это чувствовал. Это моя интуиция, опыт. И пытался вам это в голову вложить и достучаться до вас. Вы мне не поверили. Но сейчас-то вы убедились, что я оказался прав», – заявил он.

Президент республики сообщил, что ситуация с коронавирусом в Белоруссии полностью контролируемая. По словам Лукашенко, страна обладает нужным опытом, лекарствами и системой лечения. Несмотря на это, он обеспокоился слишком быстрым ростом заболеваемости, связав это с более массовым тестированием по сравнению с весной и началом лета.

«Я еще думаю, если бы мы с этими протестунами по Минску по улицам не тягались, была бы совсем другая ситуация. У нас Минск дает половину заболевших. А в первую волну давал 25-30%. Потому что больше всего мы таскаемся по улицам именно в Минске. Но справимся», – выразил мнение глава республики.

Лукашенко в ходе встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения нацбезопасности заявил, что бессимптомно перенес коронавирус. По его словам, ему удалось перенести инфекцию «на ногах».

Ранее он предлагал лечиться от коронавирусной инфекции медом и предлагал брать в руки косу. Также президент советовал ходить в сухую парилку и мыть руки после бани.