Лукашенко заявил о финансировании бастующих рабочих из Польши и Литвы

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28 октября, среда | Последнее обновление — 03:31 | vz.ru
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США грозят миру новым пузырем
Китайская угроза подталкивает США навстречу России
Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность
Почему Армения терпит поражение в Карабахе
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Франция вступила в риторическую войну с Турцией
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Макрон и Эрдоган будут работать над дальнейшим пробиванием дна. Не из-за большой нелюбви друг к другу, а просто потому, что это пробивание соответствует их собственным интересам. Подробности...
В США готовятся к фальсификациям и протестам
Максим Григорьев, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате
У властей и правоохранительных служб США нет иллюзий: большая часть американских граждан не доверяют своей избирательной системе и не признают победу кандидата, за которого они не голосовали лично. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
На что готовы либералы ради выдворения Трампа из Белого дома
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Новостям надо верить далеко не всегда, и особенно им не надо верить, если речь идет о выборах в США. Вопреки тому, что говорят мейнстримные СМИ, Трамп одерживает, согласно большинству рейтингов, уверенную победу на выборах 3 ноября 2020 года. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США
Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо БайденаПодробности...
Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»
Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержанаПодробности...
«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС
«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин РубинсПодробности...
11:19
Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту
Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.Подробности...
17:41
В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»
В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».Подробности...
17:23
В Омской области открыли «дом культуры на колесах»
В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.Подробности...
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