Лукашенко призвал митингующих «поберечь себя» во время коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал демонстрантов, игнорирующих эпидемиологические ограничения, более ответственно относиться к мерам предосторожности.

«Общество тоже должно осознавать свою ответственность. Надо помочь министру здравоохранения, врачам справиться с этой заразой. Надо поберечь себя и родных. Это особенно актуально для тех, кто на пике заболеваемости игнорирует пандемийные риски и создает их, выходя на массовые уличные акции. Я ни в коем случае даже из-за пандемии не призываю тех, кто ходит по улицам, не выходить на акции. У каждого есть голова на плечах, каждый поступает сообразно своему мышлению и в соответствии со своими мозгами. Хочет ходить – пускай ходит, со всеми вытекающими последствиями», – передает «БелТА» слова Лукашенко.

«Мир накрывает вторая волна коронавируса, которая только усугубит социальное недовольство. Большинство стран не могут позволить себе новый карантин. Население, медицина и экономика все равно будут в проигрыше, что обусловит критику любой власти. Добавьте сюда, что коронавирус привносит в общество психоз, а затем панику. Это страшнее коронавируса», – подчеркнул президент.

Вместе с тем Лукашенко сообщил, что Белоруссия выработала алгоритм действий на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. По его словам, губернаторы возглавят работу по контролю за реализацией мер профилактики коронавируса и организацией лечебного процесса. Он также отметил, что власти республики «очень хорошо сработали» в период первой волны коронавирусной инфекции.

Лукашенко был избран президентом 9 августа, по итогам голосования он набрал 80,1% голосов. После этого по всей Белоруссии начались массовые протестные акции. Президент заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

На 9 октября в Белоруссии 81 тыс. 982 инфицированных коронавирусом. От COVID-19 в стране погибли 880 человек.