МИД призвал россиян не ездить за границу без крайней необходимости

Министерство иностранных дел призвало россиян отказаться от поездок за рубеж из-за неблагоприятного санитарно-эпидемического фона в мире, об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«В связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном в мире просили бы наших граждан по возможности отложить свои не обязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с COVID-19 стабилизируется», – приводит министерство слова Захаровой в своем Twitter.

Также представитель ведомства отметила, что во всем мире эпидемическая ситуация продолжает стремительно ухудшаться. «Итоги последних месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы. Только за прошлую неделю COVID-19 заразилось рекордное с начала пандемии число людей – четыре миллиона», – привела статистику дипломат.

В четверг в Греции объявили, что с 7 ноября в стране вводится всеобщий карантин по заболеванию. С понедельника «ограниченный карантин» из-за пандемии коронавируса введен до конца месяца в Германии. Также локдаун с 5 ноября по 2 декабря вводится в Англии. Ранее жесткий карантин ввела Бельгия.