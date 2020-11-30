Нефть подешевела на неопределенности вокруг встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром активно снижаются на беспокойстве инвесторов в преддверии встречи ОПЕК+.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,08% – до 47,73 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI снизились в цене на 1,23% – до 44,97 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы начали неделю осторожно, ожидая заседаний ОПЕК+ 30 ноября и 1 декабря, по итогам которых будет принято решение о том, стоит ли переходить к увеличению добычи нефти альянса почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года.

Кроме того, опасения рынкам добавили сообщения СМИ о том, что не все страны согласны продлить текущие квоты по сокращению добычи на первый квартал следующего года. Против выступают ОАЭ и Казахстан.