Семья Захарова вернет часть денег Ефремову

Семья погибшего в аварии с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова должна вернуть часть переплаченных ей денег, из них будут компенсированы затраты на похороны погибшего водителя, рассказал адвокат актера Петр Хархорин.

«Уже в принципе заплатил. Мы договорились с [адвокатом потерпевшей стороны Александром] Добровинским, и они должны нам вернуть часть денег, из которых будет выплачена компенсация. Этот вопрос снимается», – передает слова адвоката ТАСС.

За что потерпевшая сторона должна вернуть Ефремову деньги, представитель актера не уточнил.

Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже Мосгорсуд смягчил приговор, назначив артисту семь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Представитель сына Захарова Сергей Аверцев сообщал, что Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред в размере 800 тыс. рублей, а еще до приговора потерпевшие получили 200 тыс. рублей.