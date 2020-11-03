Австрийский политик назвал ответственных за теракт в Вене

Теракт в Вене произошел по вине австрийских политиков, поддерживающих мягкую миграционную политику, считает член партии свободы Австрии Роман Хайдер.

«Левые политики, в том числе австрийские «консерваторы», которые заманили эту стаю в страну, хотя они знали, что подобное должно произойти, как и в других европейских странах. Эти благодетели – настоящие виновники, которые превратили некогда великолепный имперский город в кишащее криминалом Эльдорадо для негодяев со всего света», – передает заявление Хайдера РИА «Новости».

В понедельник в Вене была совершена серия нападений со стрельбой, в результате которых погибли пять человек. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах австрийской столицы и совершили вооруженное нападение на синагогу. Также сообщалось, что в отеле Hilton в центре Вены захватили заложников.