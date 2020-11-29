Голосование на выборах в парламент и местные органы власти началось в Приднестровье

Выборы в Верховный совет (парламент) начались в непризнанном Приднестровье, в 07.00 по местному времени (08.00 мск) открылись 266 избирательных участков.

Для участия в парламентских выборах были зарегистрированы 45 человек, которые будут бороться за 33 депутатских мандата, передает ТАСС.

В сельские и поселковые советы народных депутатов баллотируются 776 кандидатов на 640 мест, в городских и районных советах на 187 депутатских мандатов претендуют 254 кандидата.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский призвал жителей проявить активность: «Да, сложное время, но, тем не менее, формировать законодательную и представительную власть необходимо. Поэтому призываю, соблюдая все меры безопасности (против пандемии), прийти на избирательные участки и сделать свой выбор».

Избирательные участки закроются в 20.00 по местному времени (21.00 мск).

Отмечается, что к выборам был отменен порог явки. Они могут быть признаны несостоявшимися только в одном случае, если большинство выберет графу «против всех». Первые итоги выборов ЦИК планирует сообщить 30 ноября.

Для мониторинга избирательного процесса в Приднестровье были приглашены наблюдатели из России, Молдавии, а также из других стран, однако официальный Кишинев считает выборы в непризнанной республике незаконными.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении добиваться вывоза боеприпасов и вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из непризнанного Приднестровья.

В Совфеде предупредили, что вывод российских миротворцев может привести к обострению конфликта в регионе.

Лидер Молдавии Игорь Додон заявлял, что может вывести людей на улицы, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем и в отношениях с Россией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что планы Санду направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию в Приднестровье.

Депутат Госдумы Елена Панина, комментируя заявление президента Молдавии, отмечала, что именно федерализация могла обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир в республике.

По ее словам, Санду предлагает жителям Приднестровья возвращение к ситуации 1992 года, когда разгорелся конфликт.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя газете ВЗГЛЯД намерение Санду, заявил, что в ее словах «много саморекламы, но нет реальной политики».

Российские «голубые каски» были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья.