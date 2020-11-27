Пушков оценил намерение Санду добиваться вывода российских войск из Приднестровья

«В этом заявлении много саморекламы, но нет реальной политики», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение избранного главы Молдавии Майи Санду добиваться вывоза боеприпасов и вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из непризнанного Приднестровья.

«Заявление Майи Санду вызывает тревогу, потому что она фактически обозначает ужесточение курса и предлагает изменить нынешний статус–кво. При этом у нее нет четкой программы действий», – убежден председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Избранный президент предлагает отказаться от того, что обеспечивает мир в Приднестровье на протяжении последних 28 лет. Именно российские миротворцы гарантируют неконфликтную ситуацию в Молдавии при сохранении проблемы Приднестровья. Там не гибнут люди, нет обстрелов, граждане Приднестровья могут ездить в Молдавию, и молдаване могут посещать Приднестровье. А что взамен? Это часть плана Санду непонятна», – констатирует сенатор.

По словам Пушкова, Майя Санду делает такие декларативные заявления для того, чтобы привлечь к себе внимание для «продажи» своего имиджа в западных аудиториях, где, безусловно, ей будут аплодировать за такую позицию. И для обозначения своего отличия от курса предыдущего президента страны Игоря Додона, отметил собеседник.

«Санду говорит, что уверена, что найдет мирную формулу решения вопроса Приднестровья. А она поговорила с представителями самого Приднестровья по поводу этой мирной формулы? У меня есть большие сомнения, что в Тирасполе готовы пойти на капитуляцию, которую Санду фактически ему предлагает. При этом у Санду нет предложений, которые могли бы вести к мирному решению вопроса», – сказал сенатор.

«Более того, когда Санду говорит о нерезультативности мягкого диалога и необходимости изменения политики, она имеет в виду попытки жесткого присоединения. К чему ведет жесткое присоединение, мы видели на примере Донбасса» – напомнил Пушков.

«Я думаю, что силовой сценарий в отношении Молдавии у Санду не получится, – прогнозирует собеседник. – Кроме того, у Санду нет полноты власти. В Молдавии у президента ограниченные полномочия. А в парламенте у партии Санду нет большинства. Поэтому она не может навязать правительству в полной мере ту политику, которую хотела бы проводить».

По словам Пушкова, избрание Санду не является гарантом стабильности и предсказуемости развития Молдавии. Возможны новые проявления политической нестабильности в стране, причем с обеих сторон, подытожил сенатор.

Напомним, избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении добиваться вывоза боеприпасов и вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из непризнанного Приднестровья. В Совфеде предупредили, что вывод российских миротворцев из Приднестровья, на котором настаивает Санду, может привести к обострению конфликта в регионе.

Лидер Молдавии Игорь Додон заявил, что может вывести людей на улицы, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем и в отношениях с Россией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что планы Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.

В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина, комментируя заявление президента Молдавии, отметила, что именно федерализация могла обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир в республике. По ее словам, Санду предлагает жителям Приднестровья возвращение к ситуации 1992 года, когда разгорелся конфликт.

Российские «голубые каски» были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья.