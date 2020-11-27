Россия и Белоруссия обсудили поставки нефти и газа

Российский и белорусский вице-премьеры Александр Новак и Юрий Назаров обсудили вопросы о поставках нефти и газа в республику, а также переориентации экспортных поставок белорусских нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Совмина Белоруссии.

«Рабочая встреча заместителя премьер-министра Республики Беларусь Юрия Назарова и заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака состоялась сегодня в формате видеоконференции. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области поставок в Беларусь нефти и природного газа, а также переориентации экспортных поставок белорусских нефтепродуктов», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что по итогам встречи заинтересованным органам госуправления даны поручения, дальнейшие консультации будут продолжены.

Ранее российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что если Минск запрашивает скидку на российский природный газ на 2021 год, Москва также имеет право рассчитывать на подобный подход по тем или иным группам белорусских товаров.

Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тыс. кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении. В ноябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет привлекательной. В то же время Белоруссия целиком урегулировала вопрос погашения задолженности за поставки газа из России.