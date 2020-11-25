Посол: Москва вправе рассчитывать на уступки от Минска в ответ на скидку на газ

Если Минск запрашивает скидку на российский природный газ на 2021 год, Москва также имеет право рассчитывать на подобный подход по тем или иным группам белорусских товаров, заявил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Если одна сторона запрашивает «скидочку» (в цене на газ), то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на «скидочку» по тем или иным группам товаров – если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», – сказал посол, передает РИА «Новости».

По словам Мезенцева, если речь идет о «значимых шагах на встречу друг другу – об углублении взаимодействия отраслей, формировании единого рынка газа, сближении налогового законодательства, о близости подходов при проведении промышленной и агрополитики, открытости во взаимодействии таможенных служб, … то тогда переговоры и по тактическим, и по принципиальным вопросам будут успешными и результативными».

Посол также подчеркнул, что «от того, насколько белорусская сторона готова к совместным шагам в поддержку союзного строительства, – в принципиальном плане зависит и глубина нашего взаимодействия, перспектива реализации союзных программ экономической интеграции». «Значимо, что белорусская сторона погасила существовавшую в этом году задолженность за произведенные поставки газа. Наши партнеры признали расчеты российской стороны. Это важный этап в подтверждение того, что мы можем, умеем и обязаны договариваться», – добавил дипломат.

При этом Мезенцев выразил уверенность, что Москва и Минск найдут взаимоприемлемое решение по поставкам нефти и газа Белоруссии на 2021 год. «Убежден, что стороны обязаны и найдут взаимоприемлемое решение по поставкам энергоносителей в следующем году. При этом важно, чтобы политическая конъюнктура была выведена за рамки этих переговоров по сугубо экономическому, энергетическому вопросу. Проведение каких-то политических параллелей, вне зависимости от споров и набора аргументов, которые будут сопровождать переговоры, было бы некорректно, непродуктивно и неперспективно», – сказал Мезенцев.

Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тыс. кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении. Ранее в ноябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет привлекательной. В то же время в ноябре Белоруссия целиком урегулировала вопрос погашения задолженности за поставки газа из России.

Кроме того, посол указала, что ситуацию вокруг «Белгазпромбанка» необходимо разрешить вне политической повестки. «Вопрос диалога с акционерами, в который государство не должно вмешиваться, должен быть разрешен вне политической повестки. Полагаю, что именно в таком ключе будут преодолены все те сложности, которые возникли вокруг этого банка», – сказал глава российской дипмиссии.

По словам Мезенцева, «ситуацию с этим финансовым институтом важно рассматривать с точки зрения исполнения национального законодательства, и стараться не подверстывать те или иные результаты, даже если они кажутся негативными, к повестке двусторонних отношений». «Убежден, что так и будет. Тем более, что глава белорусского государства отметил заинтересованность в сохранении и укреплении Белгазпромбанка. Для этого уже сделано немало», – добавил посол.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико вину не признал. Нацбанк Белоруссии ввел в банке временную администрацию во главе с Надеждой Ермаковой.