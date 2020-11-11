Россия и Белоруссия урегулировали вопрос задолженности за газ

Белоруссия целиком урегулировала вопрос погашения задолженности за поставки газа из России, об этом сообщила российская компания «Газпром».

В среду в Петербурге прошла рабочая встреча главы Газпрома Алексея Миллера и главы министерства энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.

«Стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

В сентябре посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщал, что Минск и Москва продвинулись в понимании по цене на российский газ в 2021 году.