Бабарико не признал вину по делу Белгазпромбанка

Комитет государственной безопасности Белоруссии завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико вину не признал, сообщило ведомство.

«Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере… Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико», – сказано в сообщении на сайте КГБ.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, Сергею Добролету, а также бывшему первому заместителю председателя правления Алексею Задойко предъявлено обвинение в получении взятки, учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку – в даче взятки в крупном размере, уточняется в сообщении.

Напомним, 18 июня претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики для проведения следственных действий по делу Белгазпромбанка.

В тот же день белорусская сторона заявила о якобы причастности «больших начальников в Газпроме» к делу Бабарико. При этом в разговоре президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко этот вопрос не поднимался.