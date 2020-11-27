Названы ускоряющие выздоровление от коронавируса продукты

Ученые из Великобритании определили зависимость дефицита «иммунного питания» от скорости выздоровления при респираторных заболеваниях, составив перечень продуктов, помогающих быстрее преодолеть последствия коронавируса.

Результаты исследователей Эммы Дербишир и Джоан Деланж были представлены в журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.

Как пояснили ученые, «сытая» иммунная система – один из способов защитить организм от патогенов. С годами иммунная система ослабевает, что может быть вызвано недостатком питательных веществ. Специалисты порекомендовали восполнять защитные функции организма при помощи специального иммунного питания. Как подчеркивают авторы исследования, это особенно важно при реабилитации после тяжелых респираторных заболеваний, таких как коронавирус. По словам ученых, в рацион необходимо добавить продукты, богатые витаминами C, D и цинком. Первый выступает как барьер против инфекций и предотвращает пневмонию, второй действует как мощный иммунорегулятор и также выполняет защитную функцию, цинк же запускает иммунные функции организма. В список продуктов, помогающих ускорить выздоровление от COVID-19, исследователи включили брокколи, черную смородину, обогащенные хлопья для завтрака и апельсины, крабовые консервы, креветки, консервированные бобы, вареные яйца. Кроме того, они советуют употреблять до 50 микрограммов в день пищевых добавок с витамином D.

Ранее диетолог-нутрициолог студенческого оздоровительного центра UCI Джоди Марголис рассказала о диете, помогающей при коронавирусе. Она порекомендовала есть овощи и фрукты всевозможных цветов и продукты, насыщенные белком.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут помочь при коронавирусной инфекции. По его словам, необходимо употреблять продукты, богатые цинком, витамином D и углеводами.

За минувшие сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания.