Роспотребнадзор сравнил иммунитет от вакцины и при инфицировании коронавирусом

Иммунитет, который создается после вакцинации более стабильный, чем в результате инфицирования коронавирусом, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

«Что касается иммунного ответа, который мы формируем. Тут большая надежда на вакцину, в отличие от того, что мы наблюдаем при формировании иммунитета в результате заражения коронавирусом», – цитирует РИА «Новости» Рыжикова.

Он подчеркнул, что иммунитет, который создается в результате инфицирования, недостаточно стабильный, и антитела исчезают уже через 5-7 месяцев. По его мнению, вакцина будет создавать более стабильный и длительный иммунитет чем тот, который формируется в результате инфицирования.

Также Рыжиков отметил, что первые 25 добровольцев старше 60 лет получили вакцину «Вектора», никаких жалоб на состояние у них не зафиксировано, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает начало массовой вакцинации от коронавируса в России до Нового года, она будет проходить поэтапно и с учетом географических особенностей страны.

Напомним, второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».