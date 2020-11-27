Уникальное советское знамя вернулось в Россию после выкупа на аукционе в Германии

Российские поисковики по наводке украинских коллег выкупили на онлайн-аукционе уникальное знамя, захваченное у советских солдат в период Великой Отечественной войны и вывезенное в Германию, заявил активный участник военно-поисковых движений, председатель правления «Московского клуба истории флота» Константин Стрельбицкий.

«В июне поступило сообщение с Украины от наших коллег-поисковиков... что на одном из интернет-аукционов выставлено на продажу очередное советское знамя. Знамя было уникальное. Знамя дарственное военному комиссариату, что само по себе история уже, знамя, которому в этом году исполняется 96 лет, знамя, которое было дано этим военкоматом призывной команде, отправлявшейся на фронт, знамя, которое было взято немцами летом 1941 года в бою с воинской частью, состоявшей из этих призывников, знамя, которое до этого года хранилось в семье того одного из солдат, который это знамя приватизировал тогда, немецкого, и привез домой в Германию», – передает РИА «Новости» слова Стрельбицкого на международной конференции «Судьба солдата», трансляция которого велась на сайте Общественной палаты.

По словам Стрельбицкого, знамя было изготовлено в 1926 году, имеет вышивку ручной работы. Одной из его особенностей является изображение старого советского герба. В этом году захвативший знамя немецкий солдат скончался, и оно было выставлено на аукцион. Российские поисковики стали одними из 44 участников аукциона. «Вы не представляете, какой на Западе интерес к советской символике, к советским артефактам», – заметил он.

За 6 секунд до конца аукциона российская команда смогла выкупить знамя. В рамках конференции Стрельбицкий подарил знамя поисковому движению России с целью формирования музея поискового движения. «Мы его выиграли, мы его возвращаем в Россию», – заявил он.

«Спасибо всем тем, кто вернул реликвию на родину», – сказала в ответном слове председатель комиссии Общественной палаты России по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Напомним, в ноябре 2019 года депутат Госдумы Василий Власов попросил Минкультуры выделить средства на покупку в Париже архива адмирала Александра Колчака, выставленного на аукцион.