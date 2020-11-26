Польшу призвали обнародовать запись разговора Качиньского с братом

Стенограмму последнего разговора президента Польши Леха Качиньского с братом перед авиакатастрофой в Смоленске необходимо обнародовать, чтобы положить конец спекуляциям на эту тему, заявил бывший председатель польской госкомиссии по расследованию авиационных происшествий, участник расследования смоленской катастрофы Мачей Ласек.

«Ничего не изменилось в этом вопросе с тех пор, как мы написали отчет, и позиция комиссии остается неизменной. Комиссия обратилась в прокуратуру и в соответствующие госслужбы с просьбой предоставить запись разговора президента с братом. В ответ мы получили информацию, что этот разговор не был зарегистрирован», – рассказал Ласек в интервью изданию Wirtualna Polska, передает РИА «Новости».

По его словам, комиссия имела доступ к данным, связанным с выходом в эфир спутникового телефона с борта самолета Качиньского. Он добавил, что на основании этого комиссия могла определить, сколько было разговоров и как долго они продолжались.

«Комиссия анализировала возможность влияния этого разговора на решения, принимаемые экипажем. Последний разговор президента с братом состоялся еще до того, как начальник дипломатического протокола получил от экипажа подробную информацию об отсутствии погодных условий для посадки в Смоленске. Из диктофона в кабине также не было видно, чтобы кто-то оказывал прямое давление на посадку», – сказал Ласек.

Он подчеркнул, что, по мнению комиссии, телефонный разговор не повлиял на принимаемые экипажем меры. Однако Ласек считает, что «если действительно есть запись последнего разговора президента Леха Качиньского с братом, то она должна быть обнародована», поскольку это «положило бы конец спекуляциям на эту тему».

Один из участников расследования авиакатастрофы, проходившего в Польше, также подтвердил наличие стенограммы и уточнил, что разговор состоялся «незадолго до того, как самолет разбился при посадке в Смоленске».

Ранее Россия запросила у Польши стенограмму разговора Качиньского с братом перед авиакатастрофой. Национальная прокуратура Польши заявила, что в материалах дела нет записи разговора братьев Леха и Ярослава Качиньских перед крушением. В свою очередь польский судья Войчех Лончевский, который возобновлял расследование по делу авиакатастрофы, заявлял, что если бы содержание разговора президента с братом стало известно общественности, то она «совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года». Лончевский сообщал, что стенограмма стала ему известна «из совершенно секретных материалов» и позволяет «сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский», который сейчас является зампредом совета министров Польши.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.