Россия запросила у Польши стенограмму разговора Качиньского с братом перед авиакатастрофой

Россия запросила у Польши стенограмму телефонного разговора польского президента Леха Качиньского с братом перед крушением самолета в Смоленске, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Ранее польские СМИ написали об этом разговоре. По имеющейся информации, незадолго до гибели Качиньский разговаривал с братом по спутниковому телефону. Отмечается, что в разговоре «затрагивался один из аспектов осуществления полета». Запись включена в материалы польского уголовного дела, передает РИА «Новости».

«С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора. (…) В Польшу направлен запрос о правовой помощи», – сказал Иванов.

Представитель ГП отметил, что у России «не остается сомнений относительно причин авиакатастрофы». «Все собранные российским следствием данные свидетельствовали об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости», – добавил он.

Ранее бывший польский судья Войчех Лончевский, который возобновлял расследование по делу авиакатастрофы, заявил «Газете выборчей», что если бы содержание разговора президента с братом стало известно общественности, то «совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года». Лончевский заявлял, что стенограмма стала ему известна «из совершенно секретных материалов» и позволяет «сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский», который сейчас является зампредом совета министров Польши.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

В апреле СК опроверг версию британских экспертов о взрывчатых веществах Ту-154 Качиньского.

В августе 2017 года Новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва.

Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М.