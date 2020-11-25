Названа причина использования ВМФ России 107-летнего судна «Коммуна»

«Благодаря уникальной работе российских судостроителей 80% корпуса «Коммуны» полностью сохранились. Это означает, что корабль может прослужить еще один век», – заявил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал получение экипажем 107-летнего судна «Коммуна» глубоководного аппарата АС-28 после планового ремонта и модернизации.

«Коммуна» – уникальный корабль, который свидетельствует о мощной истории отечественной судостроительной промышленности. Его создали более 100 лет назад на Путиловском заводе, ныне это Адмиралтейские верфи, и он до сих пор в строю», – рассказал председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

При этом собеседник подчеркнул, что «Коммуна» является лишь носителем аварийно-спасательного судна. «Корабль не рассекает штормовые волны, не ходит на тысячи миль – это большой плавучий дом для аварийно-спасательного снаряда. Во время спасательных операций полностью автономный АС-28 пришвартовывается к кораблю и готовится к выполнению своих задач», – рассказал он.

По этой причине, а также благодаря уникальной работе российских судостроителей, износ 107-летнего корпуса корабля составляет всего 20%. «80% корпуса полностью сохранились. Это значит, что уникальный корабль может прослужить еще один век. Все это свидетельствует о сочетании традиций, модернизации и развития аварийно-спасательной службы ВМФ России», – заключил Ненашев.

Ранее из сообщения Черноморского флота (ЧФ) стало известно о том, что экипаж спасательного судна «Коммуна» получил глубоководный аппарат АС-28 после планового ремонта и модернизации, сейчас судно совершает переход из Новороссийска в Севастополь.

«Глубоководный аппарат АС-28 прошел модернизацию и плановый ремонт, в ходе которого на него были установлены современные системы управления движением, обновленная звуко-подводная связь и аппаратура видеонаблюдения», – добавили на флоте.

Напомним, в октябре 2018 года сообщалось, что старейшее в мире состоящее на вооружении военное судно «Коммуна», построенное еще до революции, успешно прошло доковый ремонт в Севастополе и готовится к выходу в открытое море.

Спасательное судно «Коммуна» (бывший «Волхов») было построено для флота Российской империи, а затем вошло в состав ВМФ СССР. Корабль принимал участие в Первой мировой и Великой Отечественной войнах.

В первое десятилетие ХХ века, в связи с развитием подводного флота, остро стал вопрос о спасении экипажей подлодок в случае аварий. Требовалось особое судно, обеспечивавшее быстроту, мобильность, полную техническую поддержку операций по подъему затонувших подлодок.

Всего за столетнюю службу «Коммуной» было поднято свыше 100 различных судов.

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