Построенное при царе судно ВМФ России выйдет в Черное море

Старейшее в мире состоящее на вооружении военное судно «Коммуна», построенное еще до революции, успешно прошло доковый ремонт в Севастополе и готовится к выходу в открытое море.

Сейчас завершаются работы по подготовке 103-летнего корабля-катамарана «Коммуна» для выхода в море. Его экипаж выполнил курсовую задачу по организации корабельной службы, пишет «Российская газета».

Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что «Коммуна» отработает на практике взаимодействие с подводно-поисковым спасательным аппаратом АС-28 и глубоководным комплексом «Пантера Плюс».

Отмечается, что в этом году судно уже принимало участие в похожих учениях, когда управление мобильным комплексом «Панетры Плюс» при погружении осуществлялось пилотом с борта «Коммуны».

Спасатель подводных лодок «Коммуна» (изначально назывался «Волхов») поступил на службу Балтийского флота 14 июля 1915 года. Во время Великой Отечественной войны судно обеспечивало ремонт подводных лодок, включая докование субмарин типа «Малютка». В 1967 году «Коммуну» перебазировали из Кронштадта в Севастополь. Там судно продолжило службу и до сих пор остается в составе поисково-спасательных сил ЧФ.