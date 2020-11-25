Построенное при царе судно ВМФ России получило мини-субмарину

Экипаж спасательного судна «Коммуна» Черноморского флота (ЧФ) получил глубоководный аппарат АС-28 после планового ремонта и модернизации, сейчас судно совершает переход из Новороссийска в Севастополь, говорится в сообщении ЧФ.

«Экипаж старейшего спасательного судна «Коммуна» Черноморского флота осуществляет переход в пункт базирования Севастополь после приема на борт глубоководного аппарата АС-28 в Новороссийской военно-морской базе. Аппарат АС-28 ранее прибыл железнодорожным транспортом в Новороссийск из Санкт-Петербурга, где на одном из судоремонтных заводов прошла его модернизация», – передает ТАСС сообщение флота.

Уточняется, что в Новороссийске после выгрузки аппарата с железнодорожной платформы специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ ЧФ подготовили аппарат и спустили при помощи крана на воду. После этого экипаж «Коммуны», которая является штатным носителем АС-28, поднял его на борт.

«Глубоководный аппарат АС-28 прошел модернизацию и плановый ремонт, в ходе которого на него были установлены современные системы управления движением, обновленная звуко-подводная связь и аппаратура видеонаблюдения», – добавили на флоте.

Напомним, в октябре 2018 года сообщалось, что старейшее в мире состоящее на вооружении военное судно «Коммуна», построенное еще до революции, успешно прошло доковый ремонт в Севастополе и готовится к выходу в открытое море.