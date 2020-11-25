Умер писатель-фантаст Сергей Синякин

Писатель-фантаст Сергей Синякин умер в больнице Волгограда, сообщил его друг и коллега Евгений Лукин.

Лукин написал в Facebook: «Умер Сережа. Нету больше».

По его словам, Синякину, который находился в больнице вторую неделю, стало хуже, у него поднялась температура.

Ранее он сообщал, что Синякина ввели в искусственную кому. Коронавирусом, по словам писателя, болеет вся семья умершего.

Сергею Синякину было 67 лет. Он автор книг «Трансгалактический экспресс», «Лебеди Кассиля», «Монах на краю земли». За последнюю повесть он получил несколько премий, в том числе премию братьев Стругацких.