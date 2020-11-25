Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась ростом 25 ноября 2020, 10:13 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в среду вырос на 0,22% – до 3102,63 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,5% – до 1293,46 пункта (уже поднимался до 1301,47 пункта). Следует из данных Московской биржи.

