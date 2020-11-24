В Болгарии задержали украинцев со спрятанным в нижнем белье золотом

Три гражданки Украины и двое их спутников задержаны на контрольно-пропускном пункте в Болгарии при попытке провезти несколько килограммов контрабандных золотых изделий, спрятанных в нижнем белье, сообщает местный портал «Хасково Прес».

Инцидент произошел на КПП «Капитан-Андреево» в Хасковской области на границе с Турцией. При осмотре пассажиров микроавтобуса, следовавшего на Украину, у трех женщин в нижнем белье было обнаружено большое количество золотых колец, браслетов, колье и цепочек общим весом более трех килограммов и стоимостью около 268 тыс. левов (163 тыс. долларов), передает РИА «Новости».

Отмечается, что нарушительницы привлечены к уголовной ответственности. Они освобождены под денежный залог. Также небольшое количество незадекларированных золотых изделий было обнаружено у двух спутников женщин, также граждан Украины. В отношении них был составлен акт о нарушении Закона о валютных ценностях.

Ранее сообщалось, что более 50 килограммов наркотиков изъяты в Калининградской области на границе с Польшей. В районе населенного Квишен Багратионовского района в непосредственной близости от государственной границы задержаны двое граждан РФ при следовании с территории сопредельного государства в обход установленных пунктов пропуска.