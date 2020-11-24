Мошенник уговорил пенсионерку выбросить в окно миллион

В Москве задержали мошенника, обманом завладевшего средствами 80-летней пенсионерки. Злоумышленник под видом участкового уговорил женщину выбросить в окно 1 млн рублей, которые потом забрал, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на юго-западе столицы в начале ноября, передает РИА «Новости».

Как рассказали в органах, мужчина позвонил пенсионерке и, представившись участковым, сообщил ей об опасном мошеннике, орудующем в районе. Через десять минут женщине позвонил неизвестный и начала угрожать, о чем она сразу же сообщила лже-участковому. Он попросил ее подыграть полицейским и сказал, что если мошенник позвонит еще раз, она должна выполнить его требования. Пенсионерка, следуя указаниям злоумышленника, сняла 1 млн рублей и выбросила их в окно. Злоумышленник забрал деньги и перестал выходить на связь с женщиной. Только после этого она обратилась в полицию.

Уточняется, что аферистом оказался житель Московской области 1987 года рождения. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», он находится под подпиской о невыезде.

В марте полиция задержала в Москве участников банды, которые под предлогом капремонта жилых домов выманили у горожан более 100 млн рублей.

Летом пенсионерка в Подмосковье стала жертвой мошенниц, которые под видом медработниц выманили у нее 265 тыс. рублей, отложенные на похороны.