Стало известно о новом виде мошенничества

Пенсионерка из подмосковных Люберец стала жертвой мошенников, которые представились медработниками. Две женщины, одетые в белые халаты и маски, обманным путем выманили у 85-летней Нины Зайцевой 265 тыс. рублей, отложенные на похороны.

«Бабушка плачет и расстраивается, думает, как она на такую разводку повелась, хотя регулярно ей поступали всякие звонки от мошенников, которые предлагали картошку привезти или сделать массаж якобы бесплатно. Все подобные предложения от мошенников она решительно отклоняла. Но здесь вот произошло так», – рассказала «Ридусу» внучка потерпевшей Евгения Волгина.

Пенсионерка несколько дней назад вызывала скорую, поэтому не очень удивилась, когда возле дома ее встретили две медсестры в белых халатах. Они сказали, что приехали, чтобы ей помочь. Одна из женщин предложила пенсионерке донести сумку до квартиры. Зайцева согласилась и впустила ее в свой дом. Мошенница начала вести с пенсионеркой беседу о том, что понимает, как тяжело приходится пожилым людям и какие дорогие сейчас лекарства, но заверила, что пенсионеры имеют право на получение бесплатных медикаментов.

Позже мошенница заявила, что правительство скоро будет менять деньги, так как якобы появилось много фальшивых банкнот, и предложила пенсионерке переписать номера пятитысячных купюр. Женщина принесла все накопления, которые у нее были. Увидев пачку купюр, лжемедсестра выхватила их и убежала.

Похищенные деньги были отложены на похороны и на дорогие лекарства. Пенсионерке требуется 6-8 тыс. рублей каждый месяц на покупку препаратов, так как она страдает заболеваниями сердца и легких.

По словам Волгиной, они подали заявление в полицию, которое потом обещали передать в Следственный комитет. В данный момент по заявлению проводится проверка. Процессуальное решение будет принято позже.