Губернатор Бречалов рассказал о пользе онлайн-свадеб в период коронавируса

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24 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Российская вакцина становится новой нефтью

Обеспечение всех россиян отечественной вакциной оказалось под вопросом Александр Демьянчук/ТАСС
Отечественная фармнаука смогла быстро решить сложнейшую задачу – создать несколько вариантов вакцины от коронавируса. Казалось бы, дальше все просто – надо лишь наладить их массовое производство, обеспечить себя и заработать на экспорте. Но для насыщения колоссального спроса на вакцину даже внутри страны России потребуется техническое сотрудничество с другими государствами. Подробности...
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Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика

Сбитый Су-24 надолго омрачил отношения России и Турции sledcom.ru/Global Look Press
Ровно пять лет назад Россия и Турция оказались на грани вполне настоящей войны – турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Отношения были восстановлены только после извинений Эрдогана, но были ли эти извинения принесены на самом деле? Выплатила ли Турция России обещанную компенсацию? И сделала ли Анкара из этой истории необходимые выводы? Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок

Израиль и Саудовская Аравия консолидируют позиции против восстановления Джо Байденом ядерной сделки с Ираном EPA/ТАСС,
Gali Tibbon/Pool/REUTERS
Ближний Восток взбудоражен сенсационной новостью – лидер Израиля нанес тайный визит к наследному принцу Саудовской Аравии. Не исключено, что еврейское государство и страна – лидер исламского мира скоро установят дипотношения, положив конец 75-летней вражде. Две страны явно сблизились на почве общей ненависти к Ирану. Правда, главным миротворцем оказался Джо Байден – и, похоже, против своей воли. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Либеральному миропорядку подрезали крылья

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Договор по открытому небу стал не нужен США и их союзникам. Хотя европейские державы, конечно, говорят о необходимости его сохранения. Для них это по-прежнему символ либерального мирового порядка, главным получателем выгод от которого была именно Европа. Подробности...

Сравнивать тех, кто зажег печи Освенцима, и тех, кто их погасил – жульничество

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Нюрнбергский трибунал утвердил тезис о том, что над людьми есть нравственный закон, который никто не может отменить. Человек, попирающий этот закон, виновен, даже если он повинуется законам своего государства; тот, кто соблюдает его – прав, даже если власти будут преследовать его за это. Подробности...
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Все мы дети лейтенанта Шмидта

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 24 ноября 1905 года, стартовало Севастопольское восстание. Главным его героем стал возглавивший мятежную часть Черноморского флота лейтенант Шмидт. Революционные события воздвигли его на пьедестал истории. Но заслуживает ли этот герой однозначно восторженного отношения? Подробности...
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Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Губернатор Бречалов рассказал о пользе онлайн-свадеб в период коронавируса

    24 ноября 2020, 17:58

    Текст: Елизавета Булкина

    Благодаря обратной связи с населением власти видят ошибки и недостатки и могут корректировать свои действия в борьбе с коронавирусом, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Так, он привел в пример онлайн-свадьбы, онлайн-встречи с молодыми медиками, а также летучки с министром здравоохранения, организованные в регионе по прямому запросу граждан.

    «Открытость – самая выгодная стратегия региона. Да, она сложная, но если работать на результат и вдолгую, то иного пути нет. Открытость – это еще и синоним развития», – сказал глава региона журналистам в ходе круглого стола «Открытость региональных властей в период пандемии: задачи, инструменты и специфика», проведенного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

    «Благодаря обратной связи мы видим свои ошибки и недостатки. Так, получив конструктивную критику одной из программ поддержки предпринимателей республики, мы скорректировали ее, и помогли конкретному стартапу по производству меда», – добавил Бречалов.

    Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в свою очередь поделился опытом своего региона. «Прямые эфиры дают возможность понять четко проблемы, где мы информационно не доработали. Такие инструменты коммуникации помогают бороться с фейками и нивелировать негативные ситуации. Если мы хотим выйти из этой пандемии не ослабленными, а более сильными – нам нужны такие прямые каналы коммуникации с населением», – пояснил он. В качестве эффективности работы прямых эфиров глава региона привел пример получения актуальной информации о лекарственном обеспечении в республике. Также глава республики согласился с результатами социологических опросов в том, что в настоящее время стал заметно ощущаться тренд на позитив.

    Со своей стороны губернатор Камчатского края Владимир Солодов поделился личной практикой выборочных звонков людям, болеющим COVID-19, о ведении прямых эфиров инстаграм, а также о необходимости менять бюрократическую систему с целью оперативно видеть ее ошибки и корректировать ее. Губернатор высказал мнение, что систему здравоохранения нужно также модифицировать в клиентоориентированное русло, где пациент – это ее клиент, и с ним нужно выстраивать соответствующую коммуникацию. «Открытость – это не только развитие, но и построение доверия. На мой взгляд, эффективность борьбы с пандемией измеряется и доверием населения своему правительству», – аргументировал он.

    По словам губернатора Омской области Александра Буркова, в период пандемии не удается уйти от ручного управления. При этом с помощью частных обращений к руководству удается решать и системные проблемы. В качестве примера губернатор привел обращение тик-токера, которое дало толчок системному решению проблемы покрытия качественным интернетом региона, а также корректировки региональной программы по устранению цифрового неравенства. «У нас много примеров, когда мы получали информацию из социальных сетей и быстро реагировали на нее, корректируя работу системы. Хочу отметить, что принятые меры информирования очень сократили количество обращений граждан на горячую линию по сравнению с весенним периодом. Все используемые нами каналы информирования граждан, очевидно, снимают тревожность и напряженность у населения», – пояснил он.

    Директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор Потуремский поделился результатами социологического исследования по восприятию коммуникационных практик властей населением. Эксперт рассказал о трансформации восприятия информации о COVID-19, о рутинизации этой темы и росте запроса на освещение общей деятельности работы властей в этот период. Эксперт назвал факторы успешной коммуникации. Среди них он отметил «образ», «лексику» и «тематику». В настоящее время позитивно воспринимается представитель власти, соблюдающий новые правила и нормы. Он подчеркнул, что в лексике не следует использовать в сообщениях слова, имеющие негативную коннотацию, усиливающие беспокойство жителей. В тематике нужно признавать сложность ситуации, но объяснять, комментировать, озвучивать последствия и говорить о других сферах жизни (новые проекты, объекты, улучшения). Эксперт привел примеры позитивных новостей, отражающих информационные запросы населения: публикация поста в аккаунте главы Республики Саха (Якутия) об открытии автомобильной дороги, в Омской области – про пополнение городского парка транспорта, в Удмуртской Республике – о «Бурановских бабушках» и в Камчатском крае – о победителях финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына перечислила региональные базовые и нестандартные коммуникативные практики. Она отметила, что в мониторинге ЭИСИ постоянно появляются новые инструменты открытости глав регионов «новой волны», которые целесообразно было бы тиражировать. Среди нестандартных коммуникационных практик для увеличения эффективности работы системы здравоохранения, ухода от ее перегрузки она назвала следующие: горячая линия для людей с симптомами ОРВИ (Сахалинская область, Забайкальский край); колл-центры для пациентов с симптомами ОРВИ в каждом муниципалитете (Приморский край); горячая линия по вопросам записи на КТ (Курская область) и другие.

    Отдельно Кислицына выделила каналы информирования и обратной связи, связанные проведением тестирования на COVID-19. К примеру, Единая информационная система для получения результатов тестов на коронавирус работает в Приморском крае. В Курской области действует Центр информирования о результатах тестирования на коронавирус. «Если отмечать в целом работу региональных властей в сфере открытости безотносительно борьбы с пандемии, то я бы хотела отметить коммуникационные практики глав регионов «новой волны»: трансляция совещаний Правительства в прямом эфире (Камчатский край), портал контроля реализации поручений губернатора (Нижегородская область), проект «Народный советник» (Ненецкий автономный округ)», – сказала эксперт журналистам.


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