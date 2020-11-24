Губернатор Бречалов рассказал о пользе онлайн-свадеб в период коронавируса

Благодаря обратной связи с населением власти видят ошибки и недостатки и могут корректировать свои действия в борьбе с коронавирусом, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Так, он привел в пример онлайн-свадьбы, онлайн-встречи с молодыми медиками, а также летучки с министром здравоохранения, организованные в регионе по прямому запросу граждан.

«Открытость – самая выгодная стратегия региона. Да, она сложная, но если работать на результат и вдолгую, то иного пути нет. Открытость – это еще и синоним развития», – сказал глава региона журналистам в ходе круглого стола «Открытость региональных властей в период пандемии: задачи, инструменты и специфика», проведенного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

«Благодаря обратной связи мы видим свои ошибки и недостатки. Так, получив конструктивную критику одной из программ поддержки предпринимателей республики, мы скорректировали ее, и помогли конкретному стартапу по производству меда», – добавил Бречалов.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в свою очередь поделился опытом своего региона. «Прямые эфиры дают возможность понять четко проблемы, где мы информационно не доработали. Такие инструменты коммуникации помогают бороться с фейками и нивелировать негативные ситуации. Если мы хотим выйти из этой пандемии не ослабленными, а более сильными – нам нужны такие прямые каналы коммуникации с населением», – пояснил он. В качестве эффективности работы прямых эфиров глава региона привел пример получения актуальной информации о лекарственном обеспечении в республике. Также глава республики согласился с результатами социологических опросов в том, что в настоящее время стал заметно ощущаться тренд на позитив.

Со своей стороны губернатор Камчатского края Владимир Солодов поделился личной практикой выборочных звонков людям, болеющим COVID-19, о ведении прямых эфиров инстаграм, а также о необходимости менять бюрократическую систему с целью оперативно видеть ее ошибки и корректировать ее. Губернатор высказал мнение, что систему здравоохранения нужно также модифицировать в клиентоориентированное русло, где пациент – это ее клиент, и с ним нужно выстраивать соответствующую коммуникацию. «Открытость – это не только развитие, но и построение доверия. На мой взгляд, эффективность борьбы с пандемией измеряется и доверием населения своему правительству», – аргументировал он.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, в период пандемии не удается уйти от ручного управления. При этом с помощью частных обращений к руководству удается решать и системные проблемы. В качестве примера губернатор привел обращение тик-токера, которое дало толчок системному решению проблемы покрытия качественным интернетом региона, а также корректировки региональной программы по устранению цифрового неравенства. «У нас много примеров, когда мы получали информацию из социальных сетей и быстро реагировали на нее, корректируя работу системы. Хочу отметить, что принятые меры информирования очень сократили количество обращений граждан на горячую линию по сравнению с весенним периодом. Все используемые нами каналы информирования граждан, очевидно, снимают тревожность и напряженность у населения», – пояснил он.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор Потуремский поделился результатами социологического исследования по восприятию коммуникационных практик властей населением. Эксперт рассказал о трансформации восприятия информации о COVID-19, о рутинизации этой темы и росте запроса на освещение общей деятельности работы властей в этот период. Эксперт назвал факторы успешной коммуникации. Среди них он отметил «образ», «лексику» и «тематику». В настоящее время позитивно воспринимается представитель власти, соблюдающий новые правила и нормы. Он подчеркнул, что в лексике не следует использовать в сообщениях слова, имеющие негативную коннотацию, усиливающие беспокойство жителей. В тематике нужно признавать сложность ситуации, но объяснять, комментировать, озвучивать последствия и говорить о других сферах жизни (новые проекты, объекты, улучшения). Эксперт привел примеры позитивных новостей, отражающих информационные запросы населения: публикация поста в аккаунте главы Республики Саха (Якутия) об открытии автомобильной дороги, в Омской области – про пополнение городского парка транспорта, в Удмуртской Республике – о «Бурановских бабушках» и в Камчатском крае – о победителях финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына перечислила региональные базовые и нестандартные коммуникативные практики. Она отметила, что в мониторинге ЭИСИ постоянно появляются новые инструменты открытости глав регионов «новой волны», которые целесообразно было бы тиражировать. Среди нестандартных коммуникационных практик для увеличения эффективности работы системы здравоохранения, ухода от ее перегрузки она назвала следующие: горячая линия для людей с симптомами ОРВИ (Сахалинская область, Забайкальский край); колл-центры для пациентов с симптомами ОРВИ в каждом муниципалитете (Приморский край); горячая линия по вопросам записи на КТ (Курская область) и другие.

Отдельно Кислицына выделила каналы информирования и обратной связи, связанные проведением тестирования на COVID-19. К примеру, Единая информационная система для получения результатов тестов на коронавирус работает в Приморском крае. В Курской области действует Центр информирования о результатах тестирования на коронавирус. «Если отмечать в целом работу региональных властей в сфере открытости безотносительно борьбы с пандемии, то я бы хотела отметить коммуникационные практики глав регионов «новой волны»: трансляция совещаний Правительства в прямом эфире (Камчатский край), портал контроля реализации поручений губернатора (Нижегородская область), проект «Народный советник» (Ненецкий автономный округ)», – сказала эксперт журналистам.