Омскому студенту пришлось залезать на березу ради дистанционного обучения

Учащийся Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов обратился к главе региона Александру Буркову с дерева с просьбой помочь решить проблему с интернетом в его поселке.

Дудоладов проживает в поселке Станкевичи Называевского района. В своем видеообращении к главе региона в Instagram он пояснил, что вынужден уходить в лес и залезать на восьмиметровую березу, чтобы поймать нормальный сигнал Сети.

Молодой человек отметил, что у него дома есть интернет, но только 2G, который не позволяет общаться с преподавателями института через приложение Zoom.

Студент добавил, что стал популярным блогером в TikTok благодаря интернету, для этого он летом приходил и залезал на эту же березу. «Но сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двусторонней пневмонией», – сказал Дудоладов.

Также блогер рассказал, что не все преподаватели верят, что он не может посещать онлайн-занятия, и думают, что студент может их прогуливать по своей воле.

Региональное министерство образования отреагировало на обращение Дудоладова, оно сообщило, что при переходе на дистанционный формат обучения там, где связь неустойчивая, возникают проблемы. В ведомстве отметили, что молодой человек может обратиться за помощью к преподавателям напрямую, а не лезть на березу, передает «Российская газета».

Ранее родители учеников из тюменской школы сообщили, что их детям неизвестные включили порно на онлайн-уроке алгебры в Zoom.