Тюменским школьникам показали порно на уроке алгебры

Ученикам девятого класса в школе Тюмени неизвестные включили порно на онлайн-уроке алгебры, сообщили родители школьников в СМИ.

«Мой сын учится в девятом классе. Утром он пошел к себе в комнату и подключился к Zoom, где у них была трансляция урока алгебры. Спустя несколько минут я услышала, что из его комнаты доносятся странные звуки. Я быстро туда забежала и увидела, что вместо урока на экране транслируется порнографический фильм. Сказать, что я была в шоке – это ничего не сказать», – сказала одна из родительниц Ura.ru.

По ее словам, такое же происшествие произошло в другом классе этой же школы на онлайн-уроке химии. По мнению родителей, к системе подключаются хакеры и таким образом развлекаются.

В школе и в региональном департаменте образования пока не прокомментировали инцидент.

В сентябре в Новосибирске на экране, установленном на фасаде многоквартирного дома, вместо привычных рекламных видеороликов неизвестные включили трансляцию порно.