Зарубежные эксперты: Россия с безграничным терпением относится к иноагентам

Практика Европы и США в отношении физлиц-иноагентов гораздо строже, чем в России. Иностранные агенты там не смогли бы осуществить даже половину того, что позволяло российское законодательство, заявил бывший депутат Конгресса Депутатов Генеральных Кортесов Испании, юрист, академик Жорди Шукла.

«В настоящее время Россия – это последняя страна, которая начала регулировать запутанную деятельность НКО на своей территории. Министерство юстиции России наконец-то получит право запрещать реализацию определенных программ, что чрезвычайно важно для регулирования этой сферы, в дополнение к транспарентности деятельности НКО», – заявил Шукла журналистам.

«Как юрист с большим опытом могу сказать, что иностранные агенты все больше и больше используют пробелы в законодательстве, в частности, есть большая проблема с физическими лицами, которые собирают информацию для зарубежных стран. Практика Европы и даже Америки в этом вопросе гораздо строже. Иностранные агенты там не смогли бы осуществить даже половину того, что позволяло российское законодательство. Поэтому необходимо как можно скорее скорректировать законодательство об иностранных агентах и иностранном финансировании», – призвал эксперт.

Экс-председатель ПАСЕ, член Сената Испании Педро Аграмунт в свою очередь также считает, что в России законодательство в этой сфере достаточно мягкое. «Я много раз бывал в России и всегда сталкивался с тем, что там правительство с безграничным терпением относится к неправительственным организациям и не препятствует неограниченной свободе слова иностранных агентов. На уровне регулирования деятельности физических лиц и общественно-политических организаций, финансируемых иностранными структурами, я могу назвать российское законодательство очень мягким. Это создает реальную угрозу безопасности страны», – уверен эксперт.

«Российская практика сильно отличается от жестких европейских рамок, где к таким агентам могут применяться санкции и даже наказание в виде тюремного заключения. Я поддерживаю решение правительства России увеличить прозрачность деятельности иностранных агентов, это правильный шаг», – считает Аграмунт.

Ранее комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предложила признавать иноагентом физлиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере, получая при этом зарубежное финансирование.

Кроме того, предлагалось приравнять некоммерческие организации с иностранным финансированием на политическую деятельность, не имеющим юридической регистрации, к иноагентам.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что физлица-иноагенты должны будут известить Минюст о своей деятельности и регулярно (два раза в год) отчитываться о финансировании из-за рубежа.

Политолог Павел Данилин разъяснил газете ВЗГЛЯД суть предложений российских сенаторов, которые разработали новые критерии понятия «иностранный агент». «Занимаешься политической деятельностью, получил на свой банковский счет деньги из-за рубежа и не отчитался об этом – значит ты иноагент», – пояснил эксперт.