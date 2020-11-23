В МИД оценили возможность отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией уже назрела, Москва надеется, что это скоро произойдет, сообщил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

По его словам, для граждан России и Белоруссии большое значение имеют вопросы, касающиеся их повседневной жизни. «Это, к примеру, отмена роуминга, которая давно назрела», – передает РИА «Новости» его слова.

Он добавил, что с 1 ноября текущего года операторы перешли на тестовый режим работы по новой системе тарификации, которая в разы сокращает стоимость звонков. «Идет апробирование взаимодействия российских и белорусских компаний сотовой связи. Надеюсь, что отмена роуминга не за горами», – подчеркнул замглавы МИД России.

Ранее сообщалось, что минсвязи Белоруссии и России обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга на территории двух стран.