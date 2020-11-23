В Вашингтоне назвали «рычаг» и «награду» для России на Южном Кавказе

Влиятельный американский эксперт Пол Гобл, бывший специальный советник Госдепа и аналитик ЦРУ, рассказал грузинским СМИ об изменении баланса сил в регионе Южного Кавказа после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе и вводе российских миротворцев, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«В регионе наряду с двумя большими игроками – Россией и Турцией появился Иран. Россия всегда пристально наблюдает за Кавказом и если только какая-то из сторон здесь ослабнет и больше не будет представлять для России силу, с которой надо считаться, Россия немедленно разморозит замороженные конфликты», – заявил он в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели»).

По его словам, «Грузия для России – это дорога на Южный Кавказ, Армения – рычаг, Азербайджан же – потенциальная награда».

«Россия всеми методами использует Грузию и Армению, чтобы добиться влияния на Азербайджан», – сказал Пол Гобл.

Он отметил, что сейчас Азербайджан имеет поддержку Турции, «но Россия не остановится в достижении своей цели».

Аналитик также сказал, что у Азербайджана сейчас могут появиться амбиции усилить свое региональное влияние, и он «может разыграть карту проживающих в Грузии этнических азербайджанцев».

«Россия будет стараться не допустить в регион Южного Кавказа Америку, Запад. Они же должны это признать и отказаться от пассивной политики. Иначе Кавказ будет опасным хранилищем неурегулированных конфликтов», – заявил он.