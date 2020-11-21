Трамп обвинил Pfizer в сокрытии успешных испытаний вакцины

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что американская фармацевтическая компания Pfizer специально не стала объявлять об успешных испытаниях вакцины от вызываемого коронавирусом заболевания до завершения американских выборов с целью навредить кандидату от Республиканской партии.

«Крупные фармацевтические компании запустили негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов против меня во время предвыборной кампании, которую я выиграл, кстати говоря. Мы это еще выясним. Я получил почти 74 миллиона голосов. Против нас были крупные фармацевтические компании, СМИ против нас, крупные технологические компании против нас», – приводит слова американского лидера ТАСС.

В частности, по его мнению, компания Pfizer специально не стала до выборов делать объявление об успешных испытаниях своей вакцины, чтобы навредить кандидату от Республиканской партии на выборах. «Они решили задержать это из-за того, что я делаю», – заявил Трамп, пояснив, что фармацевтическим компаниям, по его мнению, не нравится, что он проводит политику снижения цен на лекарства.

Накануне немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer подали заявку на регистрацию в США вакцины от коронавируса. В Белом доме пообещали американцам 40 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции к концу 2020 года.

Об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech заявили 9 ноября. В тот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении заключить с BioNTech и Pfizer контракт на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса. По сообщениям СМИ, эффективность вакцины составляет 95%. При этом сообщалось о побочных эффектах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД