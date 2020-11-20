Регионам перечислено 80 млрд рублей в связи с COVID-19

Минфин России перечислил 80 млрд рублей регионам для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией, средства направлены 39 субъектам, сообщила пресс-служба министерства.

«В соответствии с поручением президента РФ Минфин России перечислил регионам дотации в объеме 80 млрд рублей для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией. Средства направлены 39 субъектам, а также городу Байконур для обеспечения выполнения ими социальных обязательств», – говорится в материалах на сайте Минфина.

Отмечается, что финансовая поддержка оказана регионам, у которых по состоянию на 1 ноября 2020 года произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом, скорректированное на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов к объему доходов. «Финансовую помощь получат субъекты с уровнем бюджетной обеспеченности меньше 1,5. Это позволит оказать поддержку наиболее пострадавшим регионам», – уточнил Минфин.

В Минфине подчеркнули, что подходы к распределению дотаций были одобрены на заседании правительства России.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал поддержать руководителей регионов, где есть сложности с COVID-19.

Ранее Банк России и Министерство финансов России поддержали законопроект о недопущении необоснованных отказов банков в предоставлении кредитных каникул.