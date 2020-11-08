ЦБ и Минфин одобрили проект о недопущении отказа в кредитных каникулах без оснований

Банк России и Министерство финансов России поддержали законопроект о недопущении необоснованных отказов банков в предоставлении кредитных каникул.

«Банк России последовательно выступает за максимально полное информирование потребителя при получении или отказе от финансовой услуги», – передает РБК сообщение регулятора.

При этом в Госдуме отметили, что законодательная инициатива может быть принята в весеннюю сессию, так как позиции профильных ведомств по законопроекту сходятся. Глава профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что пока не ознакомился с документом.

Напомним, весной Минфин по предложению президента внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%, а ранее Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства, которую можно будет направить на зарплаты сотрудников.