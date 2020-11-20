В Госдуме подготовили законопроект об ответственности соцсетей

Законопроект об ответственности для социальных сетей за нарушение российского законодательства подготовлен, он предусматривает штрафы за неудаление противоправного контента, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Да, такой законопроект подготовлен. Предлагаются штрафы», – приводит ТАСС ответ Хинштейн на соответствующий вопрос.

Парламентарий пояснил, что речь не идет об оборотных штрафах, но не стал уточнять размер планируемых санкций.

Накануне в Госдуму внесли проект закона о санкциях против зарубежных интернет-платформ за цензуру российских СМИ. В Общественной палате поддержали идею.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в комментарии газета ВЗГЛЯД перечислил возможности России по противодействию цензуре в западных соцсетях.