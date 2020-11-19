В Общественной палате поддержали идею санкций за цензуру российских СМИ

«Если зарубежная интернет-платформа не хочет соблюдать российское законодательство, то ответные меры в виде замедления трафика и штрафов необходимы», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Никита Данюк. Так он прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.

«Действительно, зарубежные платформы типа Google или Facebook целенаправленно пытаются минимизировать распространение российского информационного контента или вообще сделать его недоступным. Происходит это в отношении самых политизированных тем, например, вопросов Крыма, катастрофы с Boeing МН17 и Сирии. От этого страдают рядовые пользователи платформ, которые лишаются возможности получать объективную информацию от разных, в том числе альтернативных, источников», – сказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Данюк уверен, что «государство должно иметь широкий набор инструментов для воздействия на подобные интернет платформы». «Это нужно для того, чтобы заставить их соблюдать российское законодательство, решения Роскомнадзора и российских судов. Эта практика не является уникальной – в США, Франции, Австралии и других странах IT-платформы регулярно выплачивают штрафы, отвечают на иски и требования», – отметил он.

По мнению собеседника, «не обязательно блокировать ресурсы в случае нарушения законодательства». «Если социальная сеть или иная IT-платформа не хочет идти на встречу и не регистрирует свое представительство на территории России, то необходимо создавать штрафные механизмы в виде запрета на доходы от рекламы и на заключение государственных контрактов, минимизировать их трафик», – заключил Данюк.

В четверг Госдуму внесли законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. Законопроектом предусмотрены штрафы от нескольких тысяч до 3 млн рублей, а также блокировка контента и замедление трафика, рассказал один из авторов законопроекта Антон Горелкин.

Он отметил, что внесенная инициатива – жесткий законопроект, вызванный к жизни вопиющей ситуацией с нарушением права россиян на свободу слова.

Ранее Роскомнадзор попросил Федеральное собрание закрепить в законодательстве меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-ресурсах.

Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1».

Позднее видеохостинг запретил фильм-расследование издания «Украина.ру» о гибели в 2014 году лайнера MH17. Однако в этом случае требование Роскомнадзора к компании Google LLC вернуть доступ к заблокированному фильму было выполнено.

Ведомство также потребовало от Google снять ограничения на просмотр документального фильма «USA 2020: Up in arms» на YouTube-канале телеканала RT, но американская компания пока медлит с ответом.

В ноябре Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева.

Эксперт перечислял газете ВЗГЛЯД возможности России для противодействия цензуре в западных соцсетях.