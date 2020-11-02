Путин обсудил Карабах с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин в ходе телефонным переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.

«1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль вооруженных сил республики семи сел в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в конфликте, а также объясняла, почему спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД