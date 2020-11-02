Замкомандующего Армией обороны Карабаха погиб в бою

В ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта погиб заместитель командующего Армией обороны Карабаха Артур Саркисян.

«Погиб заместитель командующего Армией обороны Артур Саркисян», – сообщил источник РИА «Новости» в карабахской армии.

Минобороны НКР при этом сообщает об 11 погибших военнослужащих за сутки. По состоянию на воскресенье число погибших военных составляло 1165.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.