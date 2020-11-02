МВД Белоруссии заявило об использовании протестующими взрывного устройства

В ходе несанкционированной протестной акции в Минске 1 ноября протестующие применили самодельное взрывное устройство, заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Мероприятие сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам. В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство», – написала представитель ведомства в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что на акциях в воскресенье в Минске и Минском районе было задержано около 300 человек.

Чемоданова заявила, что несанкционированная акция сопровождалась фактами «активного противодействия правоохранительным органам». «В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство», – сказала она.

Она подчеркнула, что сотрудники милиции неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, принимали меры по пресечению правонарушений. «Так, по проспекту Независимости, а также в районе МКАД использовалось оружие со светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями», – добавила Чемоданова.

Представитель ведомства заявила также, что по фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно- процессуального законодательства. Всего в стране накануне прошло 13 протестных акций, добавила она.

Сообщалось, что во время проведения в Минске несанкционированной акции протеста сотрудники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух для пресечения нарушения закона. Также сообщалось о применении силовиками светошумовой гранаты.