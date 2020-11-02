Врачи изучили опасность новой смертельной болезни

Российские ученые прокомментировали сообщения о новом синдроме VEXAS, который может привести к смерти заболевшего в 40% случаев. Они отметили, что в России подобное заболевание еще не встречалось, и оно не такое опасное, как коронавирус.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук РНИМУ имени Пирогова, главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров рассказал, что ранее никогда не слышал об этой болезни.

«Это чисто генетическое заболевание. Вот и все. Никакого отношения к инфекциям и коронавирусу тем более не имеет. <...> От него не умрем во всяком случае. Его не с чем сравнивать даже», – отметил Никифоров в беседе с «Вечерней Москвой».

В свою очередь профессор, доктор медицинских наук Александр Карабиненко выразил мнение, что синдром VEXAS, по всей видимости, не так часто встречается на практике, раз о нем мало известно в России.

«Сейчас появляются новые вирусы. Человек не выработал к ним иммунитет. Они потенциально опасны для жизни человека. Они развиваются по той же схеме с ковидом», – добавил он.

Исследование по синдрому VEXAS было ранее опубликовано в журнале The New England Journal of Medicine. Пациенты с данным синдромом страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.

Напомним, в воскресенье оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания сообщил, что «за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 тыс. 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4640 (24,9%) без клинических проявлений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В предыдущие сутки в России выявили 18 тыс. 140 случаев коронавируса.